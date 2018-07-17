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20:59   17 Июля 2018
Весь мир

Британские СМИ: Скрипалей отравила «группа из шести человек» во главе с женщиной

Британские СМИ: Скрипалей отравила «группа из шести человек» во главе с женщиной

Британские СМИ нашли виновных в отравлении четы Скрипалей в Солсбери. Иностранная пресса указывает на «группу из шести человек» во главе с неназванной женщиной.

Публикация об этом появилась в издании Daily Mail, автор статьи ссылается на источник в разведке.

Британские СМИ: Скрипалей отравила «группа из шести человек» во главе с женщиной

Напомним, бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы после обеда в ресторане. Предположительно семья была отравлена химвеществом. После инцидента в Солсбери правительство Британии разразилось необоснованными обвинениями в адрес России. Москва отрицает причастность к инциденту и требует доступ к ходу расследования, предложив сотрудничество и помощь. Однако официальный Лондон игнорирует все официальный ноты, направленные по дипломатическим каналам. Невзирая на отсутствие доказательной базы Соединенное королевство продолжает обвинять Россию, на фоне этих событий страна выходит из Европы и теряет две ключевые фигуры в правительстве: глава МИД Борис Джонсон и министр по Brexit Дэвид Дэвис сложили полномочия из-за несогласия с линией политики премьера Терезы Мэй.

Британские СМИ: Скрипалей отравила «группа из шести человек» во главе с женщиной

В качестве подтверждения этой теории, использовано второе дело об отравлении в британском Эймсбери. 

Британские СМИ: Скрипалей отравила «группа из шести человек» во главе с женщиной

Этот город располагается близ печально-известного Солсбери. Утром 4 июля двое местных жителей были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом. Выжил лишь мужчина, женщина скоропостижно скончалась. 

Daily Mail напомнили о свидетельском показании брата пострадавшего в Эймсбери, он рассказал, что выживший Чарли и его погибшая подруга Стерджес рассказывали ему о странной находке - красивый флакон для духов, содержимом которого они воспользовались. В бутылочке было нервно-паралитическое вещество, предположил он.

Британские СМИ: Скрипалей отравила «группа из шести человек» во главе с женщиной

На основании этого автор утверждает, что группу организаторов отравления бывшего полковника ГРУ Скрипаля возглавляла женщина.

«Логично, что женщина-офицер могла быть частью группы и играть в ней ключевую роль», — подтверждает домыслы британской редакции источник в разведке.

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Автор: Екатерина Розина
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