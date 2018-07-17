Мирных жителей эвакуируют из осажденных городов в Идлибе

Мирные жители городов Фуа и Кефрая в провинции Идлиб будут эвакуированы в рамках достигнутых договоренностей сирийской стороны с главарями незаконных военизированных формирований (НВФ).

Эвакуация будет проходить в два этапа, в ходе нее осажденные города покинут пять тысяч человек. Сначала из опасных районов выведут полторы тысячи мирных жителей, а также 85 жителей населенного пункта Иштаброк, которые находились в плену у террористов.

Фуа и Кефрая уже более четырех лет находятся в осаде. Две тысячи жителей террористы убили, среди них 400 детей. Многие люди гибнут от голода.

Агентство САНА пишет, что жители этих городов боятся нападения террористов на колонну с мирным населением при эвакуации. В апреле прошлого года рядом с автобусами, в которых перевозили людей из Фуа и Кефрая, смертник подорвал себя. В результате погибли 120 человек, большинство из которых дети.