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19:59   17 Июля 2018
Россия

Минтруд увеличит прожиточный минимум

Минтруд увеличит прожиточный минимум

Минтруд намерен увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2018 года до 10,444 тысячи рублей. Ведомственный законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что необходимо установить по согласованию с Минэкономразвития и Минфином величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2018 года на душу населения 10, 444 тысячи рублей, для трудоспособного населения – 11, 280 тысячи рублей, для пенсионеров – 8,583 тысячи рублей, для детей – 10,390 тысячи рублей.

По оценке Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2018 года к предыдущему кварталу составил 100,9 процента. Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 3,3 процента. При этом ИПЦ на продукты питания составил 101,5 процента. Средние цены на продукты питания потребительской корзины в отчетном квартале, по сравнению с предыдущим кварталом, изменялись неравномерно: на какие-то виды продуктов росли, на какие-то — снижались.

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе величины прожиточного минимума, исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличилась на 2,0 процента и 2,1 процента соответственно.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #прожиточный минимум #минтруд
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