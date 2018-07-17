Минтруд увеличит прожиточный минимум

Минтруд намерен увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2018 года до 10,444 тысячи рублей. Ведомственный законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что необходимо установить по согласованию с Минэкономразвития и Минфином величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2018 года на душу населения 10, 444 тысячи рублей, для трудоспособного населения – 11, 280 тысячи рублей, для пенсионеров – 8,583 тысячи рублей, для детей – 10,390 тысячи рублей.

По оценке Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2018 года к предыдущему кварталу составил 100,9 процента. Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 3,3 процента. При этом ИПЦ на продукты питания составил 101,5 процента. Средние цены на продукты питания потребительской корзины в отчетном квартале, по сравнению с предыдущим кварталом, изменялись неравномерно: на какие-то виды продуктов росли, на какие-то — снижались.

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе величины прожиточного минимума, исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличилась на 2,0 процента и 2,1 процента соответственно.