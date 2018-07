Встреча с Путиным лучше саммита НАТО — Трамп

Глава США Дональд Трамп поделился впечатлениями о прошедших переговорах на саммите НАТО и встреча с российским лидером Владимиром Путиным, предпочтение отдал последним.

Американский президент посвящает собственных подписчиков в курс дела о прошедших встречах. Ранее информагентство «Политика сегодня» сообщало о том, что Трамп писал из Хельсинки, прибыв домой он продолжил говорить о саммите РФ-США.

Он заявил, что саммит с Путиным прошел лучше, нежели встреча участников НАТО в Брюсселе.

При этом американский лидер пожаловался, на СМИ.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!