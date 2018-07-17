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20:15   17 Июля 2018
Весь мир

Встреча с Путиным лучше саммита НАТО — Трамп

Встреча с Путиным лучше саммита НАТО — Трамп

Глава США Дональд Трамп поделился впечатлениями о прошедших переговорах на саммите НАТО и встреча с российским лидером Владимиром Путиным, предпочтение отдал последним.

Американский президент посвящает собственных подписчиков в курс дела о прошедших встречах. Ранее информагентство «Политика сегодня» сообщало о том, что Трамп писал из Хельсинки, прибыв домой он продолжил говорить о саммите РФ-США.

Он заявил, что саммит с Путиным прошел лучше, нежели встреча участников НАТО в Брюсселе.

«Сначала у меня была важная встреча с главами стран НАТО, которая позволила собрать большие суммы (для увеличения оборонных расходов Североатлантического альянса — прим. ред.), последующая встреча с главой РФ Владимиром Путиным была лучшей», — написал он в Twitter.

При этом американский лидер пожаловался, на СМИ.

«Жаль, что журналисты не освещают эти события именно в таком ключе», — подчеркнул он и добавил, что многие издания публикуют ложные сведения об этих мероприятиях.

«Фейковые СМИ сходят с ума!», — такими словами завершил пост Трамп.

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Автор: Екатерина Розина
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