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19:40   17 Июля 2018
Россия

Программу по надомному уходу за пожилыми людьми готовит мэрия Москвы

Программу по надомному уходу за пожилыми людьми готовит мэрия Москвы

Мэрия столицы разрабатывает городскую программу по надомному уходу за пожилыми москвичами. Об этом сообщил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

В ходе Московского урбанистического форума Петросян рассказал, что в рамках готовящейся программы уже запущена программа патронажа в медицине — начала работать организация паллиативной помощи для тяжело больных. Ею руководит центр паллиативной помощи Нюты Федермессер. Мэрия работает в тесном контакте с этим центром.

По планам московских властей программа по надомному уходу должна быть готова до конца 2018 года. По словам чиновника, сегодня в надомном обслуживании заняты 130 тысяч москвичей. Им помогают патронажные сестры и социальные работники.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #общество #москвасейчас #паллиативная помощь
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