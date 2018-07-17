Программу по надомному уходу за пожилыми людьми готовит мэрия Москвы

Мэрия столицы разрабатывает городскую программу по надомному уходу за пожилыми москвичами. Об этом сообщил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

В ходе Московского урбанистического форума Петросян рассказал, что в рамках готовящейся программы уже запущена программа патронажа в медицине — начала работать организация паллиативной помощи для тяжело больных. Ею руководит центр паллиативной помощи Нюты Федермессер. Мэрия работает в тесном контакте с этим центром.

По планам московских властей программа по надомному уходу должна быть готова до конца 2018 года. По словам чиновника, сегодня в надомном обслуживании заняты 130 тысяч москвичей. Им помогают патронажные сестры и социальные работники.