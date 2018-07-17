Власти выделят более 500 миллиардов рублей на ремонт региональных дорог

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что правительство готово выделить дополнительные 514 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах. Деньги местные власти будут получать постепенно на протяжении шести лет.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, до 2024 года в стране необходимо увеличить долю автодорог регионального назначения, которые будут соответствовать всем нормативным требованиям.

Дитрих отметил, что всего лишь 43 процента таких трасс «в нормативе». К реализации указов приступят к концу года, тогда эта доля превысит 43,6 процента. Для того, чтобы довести более половины существующих дорог до норматива, следует отремонтировать порядка 40 тысяч километров.