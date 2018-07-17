Мы в соц.сетях:
Как Минздрав планирует снизить смертность от онкологии на 10%

Как Минздрав планирует снизить смертность от онкологии на 10%

Минтруд увеличит прожиточный минимум

Минтруд увеличит прожиточный минимум
«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Трамп поделится с конгрессменами впечатлениями от встречи с Путиным

Трамп поделится с конгрессменами впечатлениями от встречи с Путиным

 Мирных жителей эвакуируют из осажденных городов в Идлибе

Мирных жителей эвакуируют из осажденных городов в Идлибе
Как Минздрав планирует снизить смертность от онкологии на 10%

Как Минздрав планирует снизить смертность от онкологии на 10%

Минтруд увеличит прожиточный минимум

Минтруд увеличит прожиточный минимум
«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

«Нафтогаз»: Отделить оператора ГТС можно только с согласия «Газпрома», что недостижимо

 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Трамп поделится с конгрессменами впечатлениями от встречи с Путиным

Трамп поделится с конгрессменами впечатлениями от встречи с Путиным

 Мирных жителей эвакуируют из осажденных городов в Идлибе

Мирных жителей эвакуируют из осажденных городов в Идлибе
19:50   17 Июля 2018
Россия

Власти выделят более 500 миллиардов рублей на ремонт региональных дорог

Власти выделят более 500 миллиардов рублей на ремонт региональных дорог

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что правительство готово выделить дополнительные 514 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах. Деньги местные власти будут получать постепенно на протяжении шести лет.  

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, до 2024 года в стране необходимо увеличить долю автодорог регионального назначения, которые будут соответствовать всем нормативным требованиям.   

Дитрих отметил, что всего лишь 43 процента таких трасс «в нормативе». К реализации указов приступят к концу года, тогда эта доля превысит 43,6 процента. Для того, чтобы довести более половины существующих дорог до норматива, следует отремонтировать порядка 40 тысяч километров.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #дороги #минтранс #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...