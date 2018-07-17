Посольство РФ спросило у Британии, что знают США о деле Скрипалей

Российское посольство направило в Британию официальную ноту с требованием прокомментировать данные о разглошении результатов следствия по инциденту в Солсбери другим странам, включая США.

Посольство просит подтвердить или опровергнуть слухи о возможной передаче сведений о ходе следствия по «делу Скрипаля», сообщил пресс-секретарь диппредставительства.

Напомним, газета New York Times опубликовала статью, в которой некий неназванный экс-чиновник США рассказала о том, что к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии имеют отношения сотрудники ГРУ. При этом источник издания не уточняет действующие или бывшие.

При этом даже в данной ситуации официальный Лондон игнорирует просьбы Москвы посвятить российские ведомства в детали следствия.

Пресс-секретарь посольства рассказал, что очередная нота была передана британским властям, поскольку излишняя засекреченность расследования вызывает массу вопросов. Почему автор статьи при столь закрытом деле ссылается на неизвестного бывшего американского чиновника остается загадкой.

Если статья правдива, получается, что британские правоохранители передали засекреченную информацию, доступ к которой не может получить даже Кремль, частным лицам, не имеющих на то ни единого основания.

На фоне этого Россия не может получить информацию через официальные дипломатические источники, Лондон категорически игнорирует все усилия Москвы прояснить ситуацию.