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 Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

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19:18   17 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Киев не смирится с «захватом российским пограничниками» кораблей, которые движутся в направлении украинских портов, заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, Киев укрепит защиту с моря, чтобы пограничники РФ не досматривали корабли в Керченском проливе. Порошенко подчеркнул, что отдал соответствующие приказы министру обороны Степану Полторак, начальнику генерального штаба Виктору Муженко и командующему военно-морскими силами Игорю Воронченко.

«Примем достаточные меры и остановим российские провокации в Керченском проливе», — заключил Порошенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #порошенко #украина #керченский пролив
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