Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко
Киев не смирится с «захватом российским пограничниками» кораблей, которые движутся в направлении украинских портов, заявил президент Петр Порошенко.
По его словам, Киев укрепит защиту с моря, чтобы пограничники РФ не досматривали корабли в Керченском проливе. Порошенко подчеркнул, что отдал соответствующие приказы министру обороны Степану Полторак, начальнику генерального штаба Виктору Муженко и командующему военно-морскими силами Игорю Воронченко.
«Примем достаточные меры и остановим российские провокации в Керченском проливе», — заключил Порошенко.
Ми не будемо миритися із захопленням росіянами українських і іноземних кораблів, які рухаються у напрямку українських портів. І я вже віддав відповідні накази, аби вжити достатніх заходів та зупинити російські провокації у Керченській протоці— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 июля 2018 г.