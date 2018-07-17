Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Киев не смирится с «захватом российским пограничниками» кораблей, которые движутся в направлении украинских портов, заявил президент Петр Порошенко.

Ми не будемо миритися із захопленням росіянами українських і іноземних кораблів, які рухаються у напрямку українських портів. І я вже віддав відповідні накази, аби вжити достатніх заходів та зупинити російські провокації у Керченській протоці