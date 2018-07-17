Затонувший в 1905 году крейсер «Дмитрий Донской»‍ нашли на дне Японского моря

Исследователи из южнокорейской компании Shinil Group нашли на дне Японского моря броненосный крейсер «Дмитрий Донской», который затонул там больше ста лет назад.

Судно входило в состав Российского императорского флота. Оно участвовало в русско-японской войне 1904–1905 годов.

Специалисты обнаружили корабль на глубине 434 метра примерно в 1,3 километра от южнокорейского острова Уллындо. Его корпус сильно пострадал в Цусимском сражении в мае 1905 года, однако палуба сохранилась. В южнокорейской компании уже сообщили, что собираются вскоре поднять крейсер на поверхность. «Дмитрий Донской» был спущен на воду в 1883 году. Его длина — 90 метров, а ширина — 15,8 метра. Максимальная скорость, которую может развить корабль, составляет 16 узлов. Экипаж включал в себя 515 человек.

Во время неравного сражения команда отказалась сдаваться в плен и приняла решение затопить корабль.

Исследователи считают, что на борту крейсера может находится ценный груз — золотые слитки и монеты стоимостью примерно 133,4 миллиарда долларов.