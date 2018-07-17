Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа

Необходимость нового типа контрактов на транзит газа признали как на Украине, так и в России. Об этом заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.

На пресс-конференции по итогам трехсторонних консультаций между ЕК, Россией и Украиной по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину Шевчович подчеркнул, что новые контракты должны будут соответствовать европейскому законодательству.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в ведомстве обсудили те изменения, которые появились в европейском законодательстве. По его словам, европейское законодательство имплементируется в законодательство Украины, что тоже накладывает отпечаток на будущие отношения с 2020 года. Министр отметил, что трехсторонние переговоры по транзиту прошли по-деловому спокойно и конструктивно. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах поставок газа в Европу через территорию Украины. При этом он констатировал, что на прошедших переговорах стороны не ставили задач принимать конкретные решения, пока состоялся лишь обмен информацией.