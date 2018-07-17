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18:57   17 Июля 2018
Россия

Гордума Нижнего Тагила отменила прямые выборы мэра

Гордума Нижнего Тагила отменила прямые выборы мэра

Депутаты Городской думы Нижнего Тагила приняли поправки в устав города, предусматривающие отмену прямых выборов главы города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя местного избиркома Лидию Брызгалову.

По ее словам, теперь мэра будут выбирать депутаты из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов. Тогда же во вторник депутаты утвердили положение о конкурсной комиссии. Она должна собраться в августе этого года.

Тема отмены прямых выборов в Нижнем Тагиле была поднята после назначения экс-мэра города Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. 31 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение в областное законодательное собрание законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила.

До сих пор Нижний Тагил оставался единственным городом в регионе, где мэр избирался на прямых выборах. Это второй по величине город области, его население составляет 355 тысяч человек.

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Автор: Вячеслав Каширин
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