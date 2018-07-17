Как Минздрав планирует снизить смертность от онкологии на 10%

В 2012 году Россия занимала 1-е место по онкологическим заболеваниям. Перспектива удручала, но уже через пять лет смертность уменьшилась на 3,5%. Останавливаться нельзя.

Такую позицию занимает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Задача поставлена – выполнять

В начале года проблема онкологических заболеваний стала приоритетной задачей Министерства здравоохранения. С каждым годом число россиян с диагнозом «рак» увеличивается. Поэтому в ежегодном послании к Федеральному собранию Владимир Путин призвал повысить уровень профилактики.

«Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями», — высказался президент РФ.

Проблема должны быть решена на всех этапах: от диагностики до процесса эффективного лечения. Для этого президент предложил привлечь науку и отечественную фарминдустрию.

Программа действий

Минздрав не стал тянуть с решением поставленной задачи. Для этого продолжилась работа по «Национальной онкологической программе», рассчитанной до 2030 года. Можно, конечно,вспомнить подобную программу по онкологическим заболеваниям, действующую с 2009 по 2014 год. Она предполагала улучшение оборудования и оснащения специализированных центров. Но цели достигнуты, а задачи изменились.

Программу приняли в ноябре прошлого года на V Всероссийском заседании профильной комиссии по специальности «онкология». Специалисты Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина в новом проекте указали первостепенность реабилитации пациентов в ремиссии, профилактику онкологии и подготовку новых специалистов.

Главной причиной высокой смертности из-за онкологии специалисты считают поздний диагноз. Информагентству «Политика Сегодня» заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Александр Щербаков объяснил это нехваткой времени.

«Чем позднее ставится диагноз, тем сложнее выстроить курс лечения, – считает онколог. – Сокращаются и шансы на выздоровление. Также поздно поставленный диагноз может иметь и такую возможность как рецидив, то есть повторное проявление болезни».

Кроме того важна и реабилитация пациента. Щербаков подчеркивает, что необходимо наблюдать за пациентом в ремиссии и не забывать про психологическую поддержку.

«Сообщение о диагнозе «рак» потрясет любого человека, – уверен Щербаков, – Это сильнейшая психологическая травма. Конечно, человеку нужна помощь. И кроме поддержки необходимо мобилизовать внутренние ресурсы организма. Нужно как-то выходить из тупика, в который приводит тяжелая болезнь».

К 2029 году ожидается, что смертность снизится до 180 случаев на 100 тысяч. Если сравнить с показателями 2016 года, когда 200 случаев на 100 тысяч считались везением и удачей, прогресс есть. Но нет предела совершенству.

От слов к делу

Борьбу с онкологией начали на разных этапах ее появления и прогрессирования. Например, департамент здоровья Москвы провел акцию по раннему выявлению онкологии. После модернизаций поликлиник по прошлой программе появилась возможность найти «рак» на ранних стадиях. Как рассказал «Российской газете» специалист-онколог Игорь Хотьков технические возможности лечения и профилактики онкологии в столице не уступают ведущим столицам мира.

«Сегодня на ранних стадиях онкологию в столице выявляют в 59% случаев», – акцентирует внимание на результатах Хотьков.

Не отстает от Москвы и периферия. В Дальневосточном Федеральном Университете ученые получили биологически активные вещества из морской губки с противоопухолевыми свойствами. В будущем эти вещества можно будет использовать в антираковых препаратах. А в новосибирском Институте Химической биологии и фундаментальной медицины начали работать над самим препаратом. Предполагается, что в его состав войдут вирус осповакцины и белок грудного молока.

Но расширяется не только база лекарств, но и специализированных центров. Хотя и не очень уверенно. В апреле, например, обещали построить центр ядерной лучевой медицины в Крыму. Уже в мае министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила о новом центре в Димитровграде. В итоге центр открылся в Ростове-на-Дону. А к 2020 обещают еще один в Свердловской области.

Реформы приняты

Пока строятся центры и испытываются новые лекарства, Минздрав во главе с Скворцовой формулирует первые тезисы Национальной онкопрограммы. Ее разработкой занимается координационный совет из 60 лучших специалистов направления. Первыми плодами их совместной работы стал предел в 14 дней сначала для подтверждения диагноза, а потом и для начала лечения. «Российской газете» Скворцова объяснила, что это изменит.

«Нами подготовлено более 80 клинических рекомендаций и более 860 протоколов ведения больных с различной локализацией и видами онкологии. Также поставлена задача уйти от многоэтапности в маршрутализации больного, когда его «передают» из местной больницы в региональную», – рассказывает министр здравоохранения.

Кроме того, теперь некоторые виды помощи можно будет получить за счет обязательного медицинского страхования. На 60% увеличился расход на лечение онкологических заболеваний. Именно поэтому такие процедуры как химиотерапия стали доступны даже в дневных стационарах. Хотя раньше они привязывали человека к больнице. Так же в ОМС войдет индивидуальная консультация у страхового представителя, что упростит лечение.

«С этого года начинает действовать проект, в ходе которого представители Федерального фонда обязательного медицинского страхования третьего уровня, то есть врачи-эксперты, будут помогать и сопровождать лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, – объясняет корреспонденту информагентства «Политика Сегодня» представитель ФФОМС Павел Бреев. –Если возникают проблемы с обслуживанием или проведениям терапий, можно обратиться к нашим консультантам».

Онколог Щербаков согласен с большим прогрессом, который был достигнут в области лечения онкологии.

«Если сравнить с ситуацией, которая была несколько десятилетий назад, то прогресс значительный. Онкология – одно из ключевых направлений развития медицины, – заявляет онколог. – Минздрав идет в правильном направлении. Но и проблем еще много, к сожалению».

Совет Федерации в теме

Совет Федерации не остался в стороне. Матвиенко объяснила, почему президент поставил задачу по онкологическим заболеваниям.

«В целом по стране количество онкозаболеваний растет, – поделилась спикер Совфреда с журналистами статистическими данными. – Это происходит, в том числе и по причине улучшения диагностики, но не только – негативный тренд присутствует».

А 16 июля на заседании региональному здравоохранению депутаты верхней палаты обсудили программу борьбы с онкологией. На этот раз Матвиенко предложила несколько кардинальных нововведений. К ним относится обязанность работодателей стимулировать их работников проходить медосмотры, фиксированный алгоритм действий при подозрении у пациента онкологии и создание общей базы больных. Пока это только планы и предложения, и спикер Совфреда акцентирует внимание на большом объёме будущих работ.

«Необходимы условия, в том числе и финансовые, чтобы этот процесс продолжался, и в стране разрабатывались и внедрялись новейшие методы диагностики и лечения», – добавила Матвиенко.

Достижениями же успела похвастаться Скворцова. Минздрав завершил разработку перечня международных кодов онкологических заболеваний.

«Первая часть программы направлена на переход всей страны, на единый международный диагностический код заболевания, который посегментно складывается из основных информационных блоков, позволяющих выбрать правильный международный протокол лечения больного», –доложила министр здравоохранения.

Было создано 940 моделей онкологических заболеваний на основе 77 клинических рекомендаций. Каждому коду соответствует несколько алгоритмов действий врача, которые выбираются в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Остаются нерешенные вопросы. Что делать пациентам в Сибири и на Дальнем Востоке, где специализированных центров практически нет? После второй части программы, как будут бороться с онкологией? Почему не говорят о повышении квалификации провинциальных специалистов? Будут ли и как расширят субсидии людям с диагнозом «рак»? И почему за пример Минздрав берет Европу, а не хочет сделать ее результат еще лучше? Ответов нет, а вот времени до 2030 года предостаточно.

Многие вопросы программы борьбы с онкологическими заболеваниями будет обсуждаться Советом Федерации 24 и 28 июля.