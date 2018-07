Палата представителей США рассмотрит новые антироссийские санкции

РФ — «угрожающее государство», которое не разделяет интересы и ценности американцев, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

По его словам, если представители профильных комитетов предложат рассмотреть новые антироссийские санкции, тогда члены Палаты представителей США сделают это. Райан добавил, что желание иметь хорошие отношения с Москвой — совершенно целесообразно.

Спикер отметил, что Палата представителей США вводила и продолжит вводить санкции против РФ. Райан предложил комитету по иностранным делам, финансовому или сенатскому банковскому узнать, есть ли еще какие-либо антироссийские санкции, которые не ввели.

Republican policies have helped create America’s climate of economic growth. More people are finding work. Companies are expanding. Confidence is surging. pic.twitter.com/vJy01Nu6yz