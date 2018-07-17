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18:54   17 Июля 2018
Весь мир

Палата представителей США рассмотрит новые антироссийские санкции

Палата представителей США рассмотрит новые антироссийские санкции

РФ — «угрожающее государство», которое не разделяет интересы и ценности американцев, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

По его словам, если представители профильных комитетов предложат рассмотреть новые антироссийские санкции, тогда члены Палаты представителей США сделают это. Райан добавил, что желание иметь хорошие отношения с Москвой —  совершенно целесообразно.

«Однако Россия является угрожающим государством», —  сказал Райан. 

Палата представителей США рассмотрит новые антироссийские санкции

Спикер отметил, что Палата представителей США вводила и продолжит вводить санкции против РФ. Райан предложил комитету по иностранным делам, финансовому или сенатскому банковскому узнать, есть ли еще какие-либо антироссийские санкции, которые не ввели.

«Мы будем счастливы их рассмотреть», — заключил Райан. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #санкции #общество
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