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 Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа

Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа
18:51   17 Июля 2018
Весь мир

Новак: Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину

Новак: Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Москва готова продлить действующий контракт на транзит газа через Украину или обсудить заключение нового документа. 

Об этом министр заявил по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза.

Новак подчеркнул, что необходимо урегулировать все спорные вопросы до начала нового этапа обсуждений. Он напомнил, что контракты имеют коммерческий характер, они реализуются силами коммерческих организаций. По этой причине все действия и шаги должны быть взаимовыгодными. Условия должны подходить как поставщикам, так и потребителям. 

Он также отметил, что  переговоры были спокойными и конструктивными. Стороны обменялись мнениями о сложившейся ситуации, поговорили о перспективах поставок российского газа.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #экономика #новак #минэнерго #транзит газа
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