Регионы отказались от денег из-за нехватки денег

Коллизия не случайна. Депутат Госдумы объяснил, почему в стране сохраняются очереди в детские сады и как с этим разберется юго-восточная Сибирь.

19 субъектов РФ отказались от средств федерального центра на строительство детских садов. Об этом «Политике Сегодня» сообщил член парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. Причины, по словам депутата, разные, но в целом регионы не могут выделить 20% собственных средств, чтобы строить садики на условиях софинансирования.

«Важно понимать, что средства из федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования, так что регионам понадобится предусмотреть дополнительные расходы в своих бюджетах», - объясняет депутат.

Щапов говорит, что ситуация свидетельствует о тяжелом финансовом состоянии регионов. Правительство все же выделит 50 миллиардов рублей на организацию мест в детсадах для детей младше трех лет субъектам, которые найдут одну пятую от общей суммы. Трансфер кабмин решил разбить на две части: по 24,5 млрд в 2018 и 2019 году.

«Конечно, как член комиссии, я поддержу это решение. – комментирует Щапов. - Во многих регионах до сих пор в детсадах для детей младше трех лет не хватает мест. В субъектах федерации есть программы, направленные на устранение этого дефицита. Это и строительство новых детсадов, и реконструкция старых, и даже поддержка частных садиков. Например, в Иркутской области нехватка составляет 17,5%».

Правительство Иркутской области обещает решить проблему к концу 2021 года. Но не без помощи федеральных средств, отмечает собеседник, представляющий интересы жителей региона в Госдуме.