Госдума: Отказ прекратить распространение лжи станет уголовно наказуемым

Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержении недостоверной или незаконной информации. Законопроект был предложен депутатами Сергеем Боярским, Михаилом Емельяновым, Дмитрием Вяткиным и Александром Грибовым.

Законопроект был предложен депутатами Сергеем Боярским, Михаилом Емельяновым, Дмитрием Вяткиным и Александром Грибовым. В нем отмечается, что уголовная ответственность при отказе выполнить решение суда наступает для лиц, ранее привлекавшимся к административной ответственности в течение года. Законопроектом дополняется статья 315 УК РФ частью первой, где такое преступление карается: штрафом в размере до 50 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев; обязательными работами на срок до 240 часов либо исправительными работами на срок до одного года; арестом на срок до трех месяцев либо лишением свободы на срок до одного года.

Одновременно Госдума, также в первом чтении, приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях. В КоАП также вводится ответственность за отказ от выполнения судебного решения о запрете на распространение недостоверных или незаконных сведений или об их опровержении.

Если правонарушение рассматривается как административное, то предусматривается штраф для граждан в размере от пяти тысяч 20 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. В случае невыполнения повторного требования размер санкций может возрасти: для граждан до 25 тысяч рублей с возможностью административного ареста на срок до 10 суток или обязательные работы на срок до 120 часов; для должностных лиц — до 50 тысяч рублей с альтернативой в виде административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 200 часов; для юридических лиц — от 200 тысяч рублей.