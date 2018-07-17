Макрон: Сербия может вступить в ЕС до 2025 года

По мнению французского лидера Эмманюэля Макрона, Сербия быстрыми темпами движется к вступлению в ЕС. Членом сообщества она может стать до 2025 года.

Для того, чтобы это случилось, как отметил президент, стране «необходимо выполнить все поставленные условия».

«Я не склонен к формализму в этом вопросе», — добавил он.

Лидер Сербии Александр Вучич отметил, что правительство его страны надеется, что ЕС примет «позитивное решение» по этому вопросу. В республике придают довольно серьезное значение сотрудничеству с Францией по этому делу.

Кроме Сербии в ЕС могут вступить Албания, Македония, Черногория и Турция. При этом ни для одного из государств даже теоретически не определены возможные сроки вступления в сообщество.

По мнению главы ЕК Жан-Клода Юнкера, Сербия и Черногория могут войти в состав ЕС к 2025 году.