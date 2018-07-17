Встреча с Путиным была прекраснее саммита НАТО — Трамп

К сожалению, это осветили в средствах массовой информации совсем иначе, написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, саммит Североатлантического альянса прошел прекрасно, удалось собрать «значительную сумму денег». Трамп отметил, что у него состоялась «еще более прекрасная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным, но СМИ осветили эти события иначе.

«Лживые СМИ просто с ума посходили!» — заключил президент США.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2018 г.

Президенты США и РФ встретились в Хельсинки в понедельник, 16 июля. За несколько дней до этого американский лидер поучаствовал в саммите НАТО в Брюсселе, где потребовал от стран-членов альянса повысить военные расходы до двух процентов ВВП.