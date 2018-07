Встреча с Путиным была прекраснее саммита НАТО — Трамп

К сожалению, это осветили в средствах массовой информации совсем иначе, написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, саммит Североатлантического альянса прошел прекрасно, удалось собрать «значительную сумму денег». Трамп отметил, что у него состоялась «еще более прекрасная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным, но СМИ осветили эти события иначе.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!