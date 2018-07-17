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18:18   17 Июля 2018
Весь мир

Встреча с Путиным была прекраснее саммита НАТО — Трамп

Встреча с Путиным была прекраснее саммита НАТО — Трамп

К сожалению, это осветили в средствах массовой информации совсем иначе, написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, саммит Североатлантического альянса прошел прекрасно, удалось собрать «значительную сумму денег». Трамп отметил, что у него состоялась «еще более прекрасная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным, но СМИ осветили эти события иначе.

«Лживые СМИ просто с ума посходили!» — заключил президент США.

 

Встреча с Путиным была прекраснее саммита НАТО — Трамп

Президенты США и РФ встретились в Хельсинки в понедельник, 16 июля. За несколько дней до этого американский лидер поучаствовал в саммите НАТО в Брюсселе, где потребовал от стран-членов альянса повысить военные расходы до двух процентов ВВП.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #трамп
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