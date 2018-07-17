Госдума приняла поправки в законодательство о митингах

Согласно документу тот, кто будет злоупотреблять правом на проведение публичного мероприятия, может быть оштрафован до 100 тысяч рублей.

Административная ответственность устанавливается за подачу уведомления о проведении митинга без цели его проведения, об отказе о проведении мероприятия.

Депутаты напомнили, что у россиян есть право, которое дает им Конституция, собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Если подобное мероприятие проводится в неположенном месте, организатор должен уведомить соответствующие органы о месте и времени его проведения.

Также документом предусматривается обязанность организаторов предупреждать граждан и власть в случае отказа от проведения митинга не позднее, чем за день до него.