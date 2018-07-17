Мы в соц.сетях:
Гордума Нижнего Тагила отменила прямые выборы мэра

Гордума Нижнего Тагила отменила прямые выборы мэра

 Регионы отказались от денег из-за нехватки денег

Регионы отказались от денег из-за нехватки денег
Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев
Затонувший в 1905 году крейсер «Дмитрий Донской»‍ нашли на дне Японского моря

Затонувший в 1905 году крейсер «Дмитрий Донской»‍ нашли на дне Японского моря

 Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа

Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа
Гордума Нижнего Тагила отменила прямые выборы мэра

Гордума Нижнего Тагила отменила прямые выборы мэра

 Регионы отказались от денег из-за нехватки денег

Регионы отказались от денег из-за нехватки денег
Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Украина борется с досмотром кораблей в Керченском проливе — Порошенко

Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев
Затонувший в 1905 году крейсер «Дмитрий Донской»‍ нашли на дне Японского моря

Затонувший в 1905 году крейсер «Дмитрий Донской»‍ нашли на дне Японского моря

 Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа

Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа
18:04   17 Июля 2018
Россия

Госдума приняла поправки в законодательство о митингах

Госдума приняла поправки в законодательство о митингах

Согласно документу тот, кто будет злоупотреблять правом на проведение публичного мероприятия, может быть оштрафован до 100 тысяч рублей.

Административная ответственность устанавливается за подачу уведомления о проведении митинга без цели его проведения, об отказе о проведении мероприятия. 

Депутаты напомнили, что у россиян есть право, которое дает им Конституция, собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Если подобное мероприятие  проводится в неположенном месте, организатор должен уведомить соответствующие органы о месте и времени его проведения.

Также документом предусматривается обязанность организаторов предупреждать граждан и власть в случае отказа от проведения митинга не позднее, чем за день до него.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#госдума #законопроект #депутаты #политика #митинги
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...