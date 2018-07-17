Отряд не заметит бойца

«Ростех» создал покрытие-хамелеон, которое подстраивается под окружающую среду. Разработка предназначена не только для боевой техники, но и для экипировки солдат.

Экспериментальные образцы уже получены. В этом ТАСС заверил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», — сообщил он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с «Политикой Сегодня» оценил потенциал разработки.

«Снижение заметности вооружения военной техники и личного состава на поле боя является ключевым элементом, позволяющим одержать победу в том или ином военном конфликте. Разработки «Ростеха» в части обеспечения снижения заметности вооружения и, непосредственно, солдат на поле боя, позволят достичь российским вооруженным силам качественного превосходства над противником и продвинуть нашу армию в число передовых в XXI веке».

Пока идут испытания покрытия и только после их завершения, разработку смогут использовать в армии.

- Как скоро военнослужащие смогут испытать покрытие-невидимку?

- Все это будет зависеть от темпа реализации данной разработки, - заметил Коротченко. - По результатам практических испытаний примут решения, связанные с введением предметов экипировки, обработанной новым покрытием, в состав перспективных экипировок для военнослужащих российской армии

Аналогов российскому изобретению в мире не представлено – сообщил «Политике Сегодня» главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

- Разработки, конечно, ведутся, некоторыми военно-промышленными компаниями за рубежом, но, что касается экипировки, пока никаких результатов не было представлено. Известны попытки создания такого, автоматически меняющего конфигурацию, маскирующего покрытия для техники, но по экипировке, по крайней мере, я не слышал.

- А где именно были представлены?

- Это одна из европейских компаний представляла.

Корпорации по всему миру ведут исследования в области новых камуфлирующих покрытий, которые бы обеспечивали визуальную малозаметность солдат и боевой техники. В 2012 году в США занимались созданием костюма-хамелеона для американской армии. Но исследование пока не продвинулось дальше создания нескольких экспериментальных образцов. Поводом стала преимущественно дороговизна систем распознавания фонового цвета и технические сложности самого камуфляжа.