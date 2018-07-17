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Минобороны РФ готово к контактам с Пентагоном по продлению договора СНВ — Конашенков

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17:32   17 Июля 2018
Россия

Минобороны РФ готово к контактам с Пентагоном по продлению договора СНВ — Конашенков

Минобороны РФ готово к контактам с Пентагоном по продлению договора СНВ — Конашенков

Министерство обороны России готово к общению с коллегами из США по линии Генштабов на тему продления срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он заявил, что Минобороны готово к практической реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, которые были достигнуты в ходе саммита в Хельсинки.

Коншенков также добавил, что российское оборонное ведомство готово по той же линии, а также на уровне других каналов коммуникации, обсуждать вопросы взаимодействия в Сирии и работать по другим актуальным вопросам обеспечения военной безопасности.

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Автор: Вячеслав Каширин
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