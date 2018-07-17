Киев и Анкара создадут предприятие по производству Ан-188

Совместное предприятие для строительства транспортного судна Ан-188 могут создать украинское госпредприятие «Антонов» и турецкая Turkish Aerospace Industry (TAI).

В «Укроборонпроме» сообщили, что стороны подтвердили свою заинтересованность в ходе международного авиакосмического салона Farnborough-2018, который проходит в Великобритании.

Теперь турецкая делегация должна прилететь в ГП «Антонов» для того, чтобы оформить все необходимые документы. Бумаги рассмотрит правительство Украины, согласно законодательству. Аналогичная процедура будет выполнена Турцией.

АН-188 - перспективний військово-транспортний турбореактивний літак, який відповідає стандартам НАТО. І Україна та Туреччина розпочинають роботу над спільним проектом із його створення. Проект АН-188 – це новітні технологічні та технічні рішення. Легких крил нашому літаку! pic.twitter.com/jlEBSiS6k7 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 6, 2018

Ан-188 обладает грузоподъемностью до 50 тонн. Он сможет выполнять широкий спектр задач. Самолет способен перевозить любую технику, военное оборудование, вертолеты, до 300 военнослужащих, а также гумпомощь. Судно сможет базироваться практических на любых аэродромах, садиться на короткие взлетно-посадочные полосы.