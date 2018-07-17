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17:34   17 Июля 2018
Весь мир

Киев и Анкара создадут предприятие по производству Ан-188

Киев и Анкара создадут предприятие по производству Ан-188

Совместное предприятие для строительства транспортного судна Ан-188 могут создать украинское госпредприятие «Антонов» и  турецкая Turkish Aerospace Industry (TAI).

В «Укроборонпроме» сообщили, что  стороны подтвердили свою заинтересованность в ходе международного авиакосмического салона Farnborough-2018, который проходит в Великобритании.

Теперь турецкая делегация должна прилететь в  ГП «Антонов» для того, чтобы оформить все необходимые документы. Бумаги рассмотрит правительство Украины, согласно законодательству. Аналогичная процедура будет выполнена Турцией. 

 

Ан-188 обладает грузоподъемностью до 50 тонн. Он сможет выполнять широкий спектр задач. Самолет способен перевозить любую технику, военное оборудование, вертолеты, до 300 военнослужащих, а также гумпомощь. Судно сможет базироваться практических на любых аэродромах, садиться на короткие взлетно-посадочные полосы.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #турция #весь мир #укроборонпром #грузовой самолет #ан-188
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