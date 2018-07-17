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17:46   17 Июля 2018
Россия

Комитет ГД по труду поддержал изменения в пенсионном законодательстве

Комитет ГД по труду поддержал изменения в пенсионном законодательстве

Парламентарии предложили разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав россиян предпенсионного возраста, а также недопущению роста безработицы среди молодежи.

Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник, 17 июля, поддержал правительственный проект закона об изменениях в пенсионном законодательстве. Согласно заключению, комитет считает необходимым внедрить страховку социальной защиты работников от безработицы.

Парламентарии предложили законодательно закрепить порядок роста страховых пенсий темпами, которые превышают инфляцию. Комитет добавил, чтобы сохранить трудоспособность россиян нужно повысить качество медицинского обслуживания.

«Надо предлагать некую программу защиты прав граждан предпенсионного возраста», — подчеркнул глава комитета Ярослав Нилов.

Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщал, что в четверг, 19 июля, депутаты ГД рассмотрят в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Проекты законов уже рассмотрели на заседании РТК по регулированию социально-трудовых отношений. 

Глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Российской трехсторонней комиссии отмечал, что изменения в пенсионном законодательстве и налогообложении обеспечат новое качество экономического роста РФ и повысят уровень жизни россиян. По его словам, все деньги, полученные благодаря реализации пенсионного законопроекта, пойдут в соцсферы, но особый упор сделают на здравоохранении.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пенсия #общество #гд
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