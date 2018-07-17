Госдума не допустит иноагентов к антикоррупционной экспертизе

Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством федеральный законопроект, запрещающий участвовать в антикоррупционной экспертизе НКО-иноагентам, международным и иностранным организациям, а также гражданам, имеющим непогашенную судимость.

Проектом предлагается не допускать к участию в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов ряд категорий граждан и организаций. В частности, к антикоррупционной экспертизе предложено не допускать граждан, уволенных в связи с потерей доверия, а также граждан, имеющих непогашенную судимость. К экспертизе также не должны допускаться международные и иностранные организации. Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.