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17:03   17 Июля 2018
Россия

Госдума не допустит иноагентов к антикоррупционной экспертизе

Госдума не допустит иноагентов к антикоррупционной экспертизе

Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством федеральный законопроект, запрещающий участвовать в антикоррупционной экспертизе НКО-иноагентам, международным и иностранным организациям, а также гражданам, имеющим непогашенную судимость.

Проектом предлагается не допускать к участию в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов ряд категорий граждан и организаций. В частности, к антикоррупционной экспертизе предложено не допускать граждан, уволенных в связи с потерей доверия, а также граждан, имеющих непогашенную судимость. К экспертизе также не должны допускаться международные и иностранные организации. Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #коррупция #общество #иноагенты
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