ЕК предлагает обсудить с РФ и Украиной транзит газа на уровне экспертов

Об этом рассказал вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, экспертное обсуждение может состояться уже в середине сентября, а в октябре может пройти встреча на уровне министров.

Речь об этом зашла на пресс-конференции после официального обеда на трехсторонних переговоров РФ-Украины-ЕС. Во вторник в Берлине Киев, Москва и представители ЕК обсуждают судьбу поставок российского газа через территорию Украины.

Известно, что украинская сторона вместе с Еврокомиссией намерены убедить Россию не закрывать транзит газа после того, как контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» окончится. В частности, по мнению киевских политиков, это может произойти из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».