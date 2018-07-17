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17:09   17 Июля 2018
Весь мир

ЕК предлагает обсудить с РФ и Украиной транзит газа на уровне экспертов

ЕК предлагает обсудить с РФ и Украиной транзит газа на уровне экспертов

Об этом рассказал вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, экспертное обсуждение может состояться уже в середине сентября, а в октябре может пройти встреча на уровне министров.

Речь об этом зашла на пресс-конференции после официального обеда на трехсторонних переговоров РФ-Украины-ЕС. Во вторник в Берлине Киев, Москва и представители ЕК обсуждают судьбу поставок российского газа через территорию Украины.

Известно, что украинская сторона вместе с Еврокомиссией намерены убедить Россию не закрывать транзит газа после того, как контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» окончится. В частности, по мнению киевских политиков, это может произойти из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #нафтогаз #газпром #ек #транзит газа
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