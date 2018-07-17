Чего хотят женщины. Родить трёх детей, запретить Жириновского, стать дальнобойщиком

Госдума заказала проведение исследования, посвящённого положению женщин в России и мире. Цель – изучить российский и зарубежный опыт, чтобы усовершенствовать законодательство в сфере защиты прав женщин.

Вместе с парламентом размышляют над тем, что им нужно, и сами женщины. Мнения общественных и политических деятельниц, опрошенных ИА «Политика Сегодня», разделились. Так что же важнее – воспитать сына, построить семью или посадить себя на место мужчины?

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова уверена, современной российской женщине нужно остановить подъём по карьерной лестнице и развернуться в сторону рождения и воспитания детей. Лучше всего – двух-трёх.

«У нас давно равны права женщин и мужчин, но реализация этого равноправия не самая лучшая. Например, разница в оплате труда. Если в Европе женщины зарабатывают на 12% меньше мужчин, то в России – на 25%. Ещё и количество неполных браков в России выросло до 30%. А вообще, российские женщины отличаются от европейских. Мне бы хотелось, чтобы наши женщины поняли: самое главное – это семья и рождение детей, а карьера может и подождать. Вот что нужно представительницам прекрасного пола!» – восклицает Лахова.

А вот депутат Госдумы, уполномоченная по правам ребенка Московской области Оксана Пушкина ничего не имеет против подъёма по карьерным ступеням. Лучше не шагом, а бегом.

«Нашим женщинам нужно многое: чтобы без проблем совмещались работа и семья, чтобы можно было успешно делать карьеру в «мужских» областях, будь то промышленность, наука или политика, чтобы цена, которой это даётся каждой из нас, не была такой высокой. Женщины хотят работать в высокооплачиваемых сферах, но ещё больше им хочется занимать ключевые руководящие позиции: например, должности HR или финансового директора. И, конечно, нам нужно бороться с публичными высказываниями, которые оскорбляют честь и достоинство женщин. За примерами далеко ходить не надо. Посмотрите на выступления Жириновского», – призывает Пушкина.

Достаточно ли женщин представлено в сферах здравоохранения, культуры, труда, образования? На этот вопрос руководитель Ассоциации деловых женщин регионов Наталья Грязнова с улыбкой отвечает: «Здесь нас много». Правда, вместе с этим глава организации признаёт, что в России к женщине относятся совсем не так, как на Западе.

«Нам нужно менять это отношение в обществе в целом, тогда начнут устраняться проблемы материального обеспечения женщин. Надо, чтобы молодая мать не думала, что её ребёнку нечего есть. И ещё: нас мало в политике. В правительстве Швеции, например, женщины-парламентарии занимают половину депутатских мест, и жители страны чувствуют себя счастливыми. Какая здесь связь? Всё просто: женщина склонна думать не о себе, а о других. Женщина-политик думает о народе», - объяснила Грязнова.

Анна Ривина, общественный деятель и директор центра «Насилия.net», в свою очередь считает, что одна из главных задач на сегодня – остановить действие «Списка запрещённых для женщин профессий».

«Этот документ существует в России с 1978 года, и, на мой взгляд, он абсурден. К примеру, профессия дальнобойщика, обозначенная в списке как «мужская», уже давно осваивается женщинами по всему миру. Для российских женщин эта дорога закрыта: нам не положено перевозить груз, а также управлять электричкой, работать плотником, водолазом и много кем ещё. Возьмём другую сферу, например, культуру. В области театра и кино женщина обычно занимает второстепенные позиции, а если ей и удастся выйти на первый план, то, скорее всего, ненадолго: к нам другие требования касательно внешности. Женщинам всегда нужно оставаться молодыми и свежими, поэтому их легче «списать», - сетует она.

В отличие от своих коллег, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая не собирается призывать женщин ни к усиленному захвату карьерных лестниц, ни к усиленному деторождению. Депутат уверена, что главное в профессиональном вопросе – это компетентность человека.