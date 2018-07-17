Власти Москвы планируют оснастить школы системой распознавания лиц

В целях повышения безопасности власти Москвы с нового учебного года планируют протестировать пилотный проект — оборудовать столичные школы системой распознавания лиц.

Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил журналистам руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев. По его словам, сейчас в каждой московской школе стоят лишь турникеты. Теперь же департамент информационных технологий совместно с коллегами из департамента образования будет тестировать пилотный проект системы распознавания лиц, что позволит убрать турникеты.

Ермолаев отметил, что в отличие от турникета такая система гарантирует точный контроль и дает больше дополнительных сервисов. Проект запустят уже с нового учебного года. Если он докажет свою работоспособность, то опыт москвичей может быть распространен на регионы.

Ежегодный Московский урбанистический форум — международная конференция в области архитектуры, градостроительства, экономики и инфраструктуры городов. Проводится с 2011 года. В этом году мероприятие проводится в столичном парке «Зарядье».