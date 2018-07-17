Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ готово к контактам с Пентагоном по продлению договора СНВ — Конашенков

Минобороны РФ готово к контактам с Пентагоном по продлению договора СНВ — Конашенков

 Чего хотят женщины. Детей, запретить Жириновского, стать дальнобойщиком

Чего хотят женщины. Детей, запретить Жириновского, стать дальнобойщиком
Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

 Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию
Киев и Анкара создадут предприятие по производству Ан-188

Киев и Анкара создадут предприятие по производству Ан-188

 Президенты не парились

Президенты не парились
Минобороны РФ готово к контактам с Пентагоном по продлению договора СНВ — Конашенков

Минобороны РФ готово к контактам с Пентагоном по продлению договора СНВ — Конашенков

 Чего хотят женщины. Детей, запретить Жириновского, стать дальнобойщиком

Чего хотят женщины. Детей, запретить Жириновского, стать дальнобойщиком
Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

 Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию
Киев и Анкара создадут предприятие по производству Ан-188

Киев и Анкара создадут предприятие по производству Ан-188

 Президенты не парились

Президенты не парились
16:43   17 Июля 2018
Россия

Власти Москвы планируют оснастить школы системой распознавания лиц

Власти Москвы планируют оснастить школы системой распознавания лиц

В целях повышения безопасности власти Москвы с нового учебного года планируют протестировать пилотный проект — оборудовать столичные школы системой распознавания лиц.

Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил журналистам руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев. По его словам, сейчас в каждой московской школе стоят лишь турникеты. Теперь же департамент информационных технологий совместно с коллегами из департамента образования будет тестировать пилотный проект системы распознавания лиц, что позволит убрать турникеты.

Ермолаев отметил, что в отличие от турникета такая система гарантирует точный контроль и дает больше дополнительных сервисов. Проект запустят уже с нового учебного года. Если он докажет свою работоспособность, то опыт москвичей может быть распространен на регионы.

Ежегодный Московский урбанистический форум — международная конференция в области архитектуры, градостроительства, экономики и инфраструктуры городов. Проводится с 2011 года. В этом году мероприятие проводится в столичном парке «Зарядье».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #безопасность #общество #школы #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...