Желтый уровень погодной опасности объявлен 18 июля в Москве и Подмосковье

Об этом москвичей и жителей региона предупреждает Гидрометцентр.

Желтый уровень погодной опасности объявлен 18 июля. Такие же предупреждения были сделаны 16 и 17 июля. Третий день такая ситуация держится из-за гроз и сильного ветра.

В среду температура воздуха в столице составит 24-26 градусов тепла. Кроме того, ожидаются сильные дожди с грозами. Скорость ветра может достигать 12-17 метров в секунду.

Осадки также прогнозируются на 19 и 20 июля.