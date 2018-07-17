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16:44   17 Июля 2018
Россия

Желтый уровень погодной опасности объявлен 18 июля в Москве и Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности объявлен 18 июля в Москве и Подмосковье

Об этом москвичей и жителей региона предупреждает Гидрометцентр.

Желтый уровень погодной опасности объявлен 18 июля. Такие же предупреждения были сделаны 16 и 17 июля. Третий день такая ситуация держится из-за гроз и сильного ветра.

В среду температура воздуха в столице составит 24-26 градусов тепла. Кроме того, ожидаются сильные дожди с грозами. Скорость ветра может достигать 12-17 метров в секунду. 

Осадки также прогнозируются на 19 и 20 июля.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #подмосковье #общество #погода
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