На грани катастрофы: президент Туниса усугубляет кризис в стране очередным конфликтом

Президент Туниса, 92-летний Беджи Каид эс-Себси, призвал главу правительства Юсефу Чахеду сложить полномочия и уйти в отставку. Лидер заявил, что лишает премьера поддержки из-за кризисной политический и экономический ситуации в стране.

Однако эксперты уверены, что Чахеду впал в немилость Каида эс-Себси вовсе не из-за того, что не справляется с обязанностями. Истинной причиной называю его конфликт с президентским сыном, возглавляющим правящую партию «Нидаа Тоунса», Хафедом Кейдом Эссебом.

Ранее Эссеб обвинил премьера в неспособности спасти экономику, которая пребывает в глубочайшем кризисе.

Внутриполитические конфликты, в которых принимает участие даже лидер Туниса, лишь подливают масла в огонь и все это происходит на фоне того, что Тунис семимильными шагами движется к экономической катастрофе: всеобъемлющая безработица, с каждым днем возрастающая инфляция. Тунисцы лишены постоянного источника заработка.

Из-за нестабильной ситуации и террористической угрозы в стране значительно сократились доходы от туризма, поэтому бюджет держится за счет выплат Международного валютного фонда (МВФ), которые придется вернуть, непонятно только за счет каких средств. При этом специалисты по международной экономике уверены, что даже МВФ скоро прекратит поддерживать Тунис из-за действий высшего руководства страны, которое не может прийти к согласию даже в высших политических кругах.

Серьезному риску подвержены и зарубежные компании, пытающиеся заниматься бизнесом в Тунисе, включая российские. Федеральное агентство новостей с вопросом том, пытаются ли местные власти как-то защитить иностранные компании от разорения в результате кризиса, обратилось в посольство Туниса в Москве. Однако дипломаты отказались общаться и посоветовали написать на почтовый ящик ведомства.

Массовые протесты и беспорядки закончились «Второй жасминовой революцией» в 2011 году, которая впоследствии привела к госперевороту и получила название «Арабская весна». Именно это стало краеугольным камнем в кризисных событиях Туниса, считает эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

Тунис - первая страна, которая пострадала от «Арабской весны» и до сих пор не оправилась от ее последствий, уточнил он и добавил, что ситуация в этой стране сильно отличается от того, что происходит в соседних.

Эксперт подчеркнул, что исправить положение не помогают даже институты власти, которые достались стране в наследство от колониальных времен, и наличие существенной прослойки европеизированного населения.

Политический кризис в Тунисе сыграл свою роль, и без того накаленная обстановка усугубилась из-за междоусобиц, невзирая на то, что правящие политические партии светские и конфликтов на религиозной почве нет. Однако высокопоставленные политики в борьбе за власть подвергают страну еще большим рискам, заключил он.