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16:27   17 Июля 2018
Весь мир

Трехсторонняя встреча по транзиту газа через Украину началась в Берлине

Трехсторонняя встреча по транзиту газа через Украину началась в Берлине

Киев, Москва и представители Еврокомиссии обсудят дальнейшую судьбу поставок российского газа через территорию Украины.

Ранее во вторник транзит газа в Берлине обсуждали министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович. Теперь к ним присоединились министр иностранных дел Украины Павел Климкин, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Украина и Еврокомиссия хотят убедить Россию не прекращать транзит газа после окончания контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Киев, в частности, беспокоится, что транзит прекратят из-за строительства газопровода «Северный поток - 2».

В свою очередь Москва уверяет, что не собиралась останавливать транзит через Украину из-за газопровода в Германию. Поставки продолжатся при экономической целесообразности. Тем временем контракт газовых компаний двух стран продлят, если спор в Стокгольмском арбитраже будет разрешен.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #экономика #газ #весь мир #ек
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