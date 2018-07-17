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16:15   17 Июля 2018
Весь мир

Суд отклонил жалобу Украины по взысканию 112 миллионов долларов в пользу «Татанефти»

Суд отклонил жалобу Украины по взысканию 112 миллионов долларов в пользу «Татанефти»

Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по поводу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску компании «Татнефть».

Об этом сообщает информационный ресурс EnKorr, специализирующийся на украинском рынке нефти и нефтепродуктов. Оспоренным решением арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить «Татнефти» 112 миллионов долларов компенсации. В мае 2017 года суд в Англии обязал исполнить данное решение, но Украина подала апелляцию.

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Автор: Вячеслав Каширин
#лондон #украина #экономика #весь мир #татнефть
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