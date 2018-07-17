Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил перенести сроки создания и летных испытаний космического корабля «Федерация» и ракеты-носителя «Союз-5», а также других масштабных проектов. С таким предложением он обратится к правительству.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. «Роскосмос» никак это не прокомментировал.

Например, пуск нового корабля «Федерация» могут перенести с 2022 года на 2026 год. К этому моменту ученые создадут сверхтяжелую ракету, с помощью которой можно будет проводить испытания. До этого момента в распоряжении российских космонавтов остаются корабли «Союз».

Также источник рассказал о возможном переносе создания ракеты «Союз-5». Сроки сдвинутся с 2022 года на 2025 год. В таком случае первые пуски ракеты станут началом летных испытаний сверхтяжелого носителя, элементами которой будет «Союз-5». Все это приведет к тому, что в ближайшее время не потребуется увеличения расходов на ее создание.

По словам источника, предыдущее руководство «Роскосмоса» неадекватно оценивало сроки создания ракетно-космической техники.