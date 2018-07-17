Госдума одобрила закон об увеличении рекламного времени в телепрограммах

Закон, предусматривающий увеличение лимита рекламы с 15 до 20 процентов, принят в первом чтении на заседании Госдумы.

Авторами проекта выступили депутаты «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова.

Законодательная инициатива предлагает увеличить лимит рекламного времени в для часовых передач. В настоящий момент, при 15-процентном лимите за час эфирного времени перерывы на рекламу составляют 9 минут, при увеличении до 20 процентов, за этот же период перерывы будут порядка 12 минут.

Однако в документе прописано, что для 24-часовых вещателей суточная норма рекламы не изменится. То есть количество перерывов останется на уровне 15 процентов, то есть 216 минут.

Помимо этого изменения будут внесены в запрет на рекламу в детских программах. Сейчас она появляется лишь в начале и конце детской передачи. Закон предалагет внести в детское эфирное время рекламу, при условии ограничения демонстрации запретных для детей товаров.