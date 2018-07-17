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16:12   17 Июля 2018
Россия

Баллон с пропаном на петербургском «Автогене» взорвался из-за разгерметизации

Баллон с пропаном на петербургском «Автогене» взорвался из-за разгерметизации

Объем баллона составлял 50 литров, уточнили в городском ГУМЧС.

Ранее СМИ сообщали о взрыве на предприятии «Автоген», занимающемся заправкой транспортных баллонов. В результате происшествия погибли два человека.

Согласно данным спасателей, происшествие спровоцировала разгерметизация емкости с пропаном. Это повлекло за собой мощную вспышку без последующего горения. Чтобы избежать нагревания остальных баллонов на территории предприятия, спасатели подали водяные стволы.

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Автор: Юлия Халус
#мчс #россия #происшествия #петербург #чп #автоген
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