Баллон с пропаном на петербургском «Автогене» взорвался из-за разгерметизации

Объем баллона составлял 50 литров, уточнили в городском ГУМЧС.

Ранее СМИ сообщали о взрыве на предприятии «Автоген», занимающемся заправкой транспортных баллонов. В результате происшествия погибли два человека.

Согласно данным спасателей, происшествие спровоцировала разгерметизация емкости с пропаном. Это повлекло за собой мощную вспышку без последующего горения. Чтобы избежать нагревания остальных баллонов на территории предприятия, спасатели подали водяные стволы.