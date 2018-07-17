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Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

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 Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

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16:54   17 Июля 2018
Медиа

Опечатка ценою страны: россиян повеселило рвение киевского телеканала сделать Путина «президентом Украины»

Опечатка ценою страны: россиян повеселило рвение киевского телеканала сделать Путина «президентом Украины»

Анонсируя новость о встрече в Хельсинки российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, киевский телеканал Эспрессо назвал главу РФ «президентом Украины».

Ошибку украинские журналисты допустили в публикации в Twitter, написав «встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени».

 

Пользователи социальной сети Twitter заметили ошибку и написали об этом в комментариях к статье. Журналисты исправили оплошность, но читатели все равно напомнили, что «скрины не горят».

 

 

 

 

 

 

Опечатка ценою страны: россиян повеселило рвение киевского телеканала сделать Путина «президентом Украины»

Россияне напомнили о выражении «оговорка по Фрейду», когда человек проговаривается о каких-то тайных желаниях, и предположили, что на Украине хотели бы видеть Владимира Владимировича на посту президента страны. 

 

 

 

 

 

Опечатка ценою страны: россиян повеселило рвение киевского телеканала сделать Путина «президентом Украины»

Президенты РФ и США встретились в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Путин и Трамп общались четыре часа. На итоговой пресс-конференции Владимир Владимирович отметил, что успел обсудить с американским лидером двусторонние отношения и международную повестку. Трамп также положительно оценил переговоры и подчеркнул, что связи с Москвой важны не только для Вашингтона, но и всего мира.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #украина #президент #общество
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