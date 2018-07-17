Опечатка ценою страны: россиян повеселило рвение киевского телеканала сделать Путина «президентом Украины»

Анонсируя новость о встрече в Хельсинки российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, киевский телеканал Эспрессо назвал главу РФ «президентом Украины».

Ошибку украинские журналисты допустили в публикации в Twitter, написав «встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени».

Трамп і Путін запізнилися на зустріч один до одного і почали з майже годинною затримкою https://t.co/jxkg5OkTKZ — Еспресо (@EspresoTV) 16 июля 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter заметили ошибку и написали об этом в комментариях к статье. Журналисты исправили оплошность, но читатели все равно напомнили, что «скрины не горят».

Вот это поворот -) — Alexander Redking (@AlexanderRedki3) 17 июля 2018 г.

иногда на язык выскакивают тайные желания — Григорич (@bernowsky) 16 июля 2018 г.

в чём тут ошибка? Порошенко - губернатор Киевской области. — Тимур Тимофеев (@Aquarius62ru) 17 июля 2018 г.

Киевский телеканал проявил мудрость и дальновидность ... — Skobichevski (@skobichevski) 17 июля 2018 г.

Все канал на шоколадки порубить???????? шутка — deniss (@DenissOku) 17 июля 2018 г.

Россияне напомнили о выражении «оговорка по Фрейду», когда человек проговаривается о каких-то тайных желаниях, и предположили, что на Украине хотели бы видеть Владимира Владимировича на посту президента страны.

Оговорочка по Фрейду. — Юрий Лукин (@LF9X4o0FCScTL9h) 17 июля 2018 г.

И уже не в первый раз!Совпадение...Не думаю!!! — Андрей (@Andrushka31) 17 июля 2018 г.

Бойтесь своих желаний — subarist555 (@7557755) 16 июля 2018 г.

А может и не совсем ошибка. Точнее-совсем не ошибка. — Мырзик (@l2VNLHWSFgsjmim) 16 июля 2018 г.

Президенты РФ и США встретились в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Путин и Трамп общались четыре часа. На итоговой пресс-конференции Владимир Владимирович отметил, что успел обсудить с американским лидером двусторонние отношения и международную повестку. Трамп также положительно оценил переговоры и подчеркнул, что связи с Москвой важны не только для Вашингтона, но и всего мира.