Опечатка ценою страны: россиян повеселило рвение киевского телеканала сделать Путина «президентом Украины»
Анонсируя новость о встрече в Хельсинки российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, киевский телеканал Эспрессо назвал главу РФ «президентом Украины».
Ошибку украинские журналисты допустили в публикации в Twitter, написав «встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени».
Трамп і Путін запізнилися на зустріч один до одного і почали з майже годинною затримкою https://t.co/jxkg5OkTKZ— Еспресо (@EspresoTV) 16 июля 2018 г.
Пользователи социальной сети Twitter заметили ошибку и написали об этом в комментариях к статье. Журналисты исправили оплошность, но читатели все равно напомнили, что «скрины не горят».
17 июля 2018 г.
Вот это поворот -)— Alexander Redking (@AlexanderRedki3) 17 июля 2018 г.
иногда на язык выскакивают тайные желания— Григорич (@bernowsky) 16 июля 2018 г.
в чём тут ошибка? Порошенко - губернатор Киевской области.— Тимур Тимофеев (@Aquarius62ru) 17 июля 2018 г.
Киевский телеканал проявил мудрость и дальновидность ...— Skobichevski (@skobichevski) 17 июля 2018 г.
Все канал на шоколадки порубить???????? шутка— deniss (@DenissOku) 17 июля 2018 г.
Россияне напомнили о выражении «оговорка по Фрейду», когда человек проговаривается о каких-то тайных желаниях, и предположили, что на Украине хотели бы видеть Владимира Владимировича на посту президента страны.
Оговорочка по Фрейду.— Юрий Лукин (@LF9X4o0FCScTL9h) 17 июля 2018 г.
И уже не в первый раз!Совпадение...Не думаю!!!— Андрей (@Andrushka31) 17 июля 2018 г.
Бойтесь своих желаний— subarist555 (@7557755) 16 июля 2018 г.
А может и не совсем ошибка. Точнее-совсем не ошибка.— Мырзик (@l2VNLHWSFgsjmim) 16 июля 2018 г.
Вы просто не все знаете) pic.twitter.com/mDvufZjr1c— Информополченка (@pimen_xxl) 17 июля 2018 г.
Президенты РФ и США встретились в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Путин и Трамп общались четыре часа. На итоговой пресс-конференции Владимир Владимирович отметил, что успел обсудить с американским лидером двусторонние отношения и международную повестку. Трамп также положительно оценил переговоры и подчеркнул, что связи с Москвой важны не только для Вашингтона, но и всего мира.
Оба президента вылетели из страны. Жизнь города постепенно нормализуется. Мы продолжаем охрану общественного порядка и обеспечение безопасности столицы. Поток наших сообщений в Твиттере постепенно заканчивается. Желаем всем хорошего и безопасного вечера! #Helsinki2018 pic.twitter.com/e0EG6ATCSe— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 16 июля 2018 г.