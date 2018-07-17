Повышение пенсионного возраста не коснется матерей, воспитавших пятерых детей — Топилин

Законопроект об изменении пенсионной системы не коснется матерей, которые воспитали пятерых и более детей, а также людей, пострадавших от радиационного воздействия. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Представляя депутатам законопроект об изменении пенсионной системы, министр также отметил, что повышение пенсионного возраста не будет распространяться на тех, кто работает на вредных и опасных производствах.

Пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе правительство внесло в Госдуму 16 июня. В частности, изменения предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение будет проводиться поэтапно с 2019 года. Мужчины начнут выходить на пенсию с 65 лет к 2028 году, женщины 63 лет к 2034 году.