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16:03   17 Июля 2018
Россия

Путин посетит Московский урбанистический форум 18 июля

Путин посетит Московский урбанистический форум 18 июля

Об этом сообщили в Кремле.

Кроме того, президент проведет совещание с членами правительства. Главной темой встречи будут дополнительные меры, направленные на развитие Дальнего Востока. Также на переговорах обсудят ряд актуальных вопросов.

В Москве в парке «Зарядье» с 17 по 22 июля проходит VIII Московский урбанистический форум. Его тема — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Президент России посетит мероприятие в среду. Там же он побывает на выставке, на которой представлены главные направления градостроительного развития столицы.

Форум посвящен вопросам развития крупных пространств и мегаполисов. Здесь встречаются представители городских администраций, архитекторы, градостроители, инвесторы. Конгресс носит международный характер и проводится при поддержке правительства Москвы.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #форум #общество #московский урбанистический форум
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