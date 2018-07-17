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Лавров обсудил с коллегой из ЮАР организацию саммита БРИКС

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16:01   17 Июля 2018
Весь мир

Лавров обсудил с коллегой из ЮАР организацию саммита БРИКС

Лавров обсудил с коллегой из ЮАР организацию саммита БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Линдиве Сисулу о предстоящем саммите БРИКС.

Лавров обсудил с Сисулу организационные моменты и подготовку к саммита, который запланирован на период с 25 по 27 июля в Йоханнесбурге.

В ведомстве сообщили, что российская сторона сохраняет приверженность поддержке приоритетов южноафриканского председательства в объединении.

Итогом беседы стало взаимное согласие по вопросам стратегического партнерства между странами, углублению сотрудничества и продолжению дружественного политического диалога.

 

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Автор: Екатерина Розина
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