У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа

Российский журналист, кинокритик и сценарист Роман Волобуев отказался от предложения американского коллеги телеведущего,комика Стивена Кольбера «подержать» Трампа.

Ведущий «The Late Show with Stephen Colbert» опубликовал запись в Twitter на русском языке, где предложил «подержать» главу США Дональда Трампа.

Однако Волобуев не оценил его идею и отказался от сомнительной инициативы Кольбера.

Он ответил на твит комика на английском языке.

Thanks, but no thanks. We’re evil, but we have standards.