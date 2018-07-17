У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа
Российский журналист, кинокритик и сценарист Роман Волобуев отказался от предложения американского коллеги телеведущего,комика Стивена Кольбера «подержать» Трампа.
Ведущий «The Late Show with Stephen Colbert» опубликовал запись в Twitter на русском языке, где предложил «подержать» главу США Дональда Трампа.
«Вы можете держать его», — написал он.
Однако Волобуев не оценил его идею и отказался от сомнительной инициативы Кольбера.
Он ответил на твит комика на английском языке.
«Спасибо, но нет. Мы злые, но у нас есть принципы», — объяснил он коллеге.
Thanks, but no thanks. We’re evil, but we have standards.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) 17 июля 2018 г.