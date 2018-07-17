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У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа

У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа
15:43   17 Июля 2018
Весь мир

У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа

У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа

Российский журналист, кинокритик и сценарист Роман Волобуев отказался от предложения американского коллеги телеведущего,комика Стивена Кольбера «подержать» Трампа.

Ведущий «The Late Show with Stephen Colbert» опубликовал запись в Twitter на русском языке, где предложил «подержать» главу США Дональда Трампа.

«Вы можете держать его», — написал он.

Однако Волобуев не оценил его идею и отказался от сомнительной инициативы Кольбера.

Он ответил на твит комика на английском языке.

«Спасибо, но нет. Мы злые, но у нас есть принципы», — объяснил он коллеге.

 

 

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Автор: Екатерина Розина
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