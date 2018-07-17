Яндекс: Большинство россиян в финале ЧМ-2018 болело за Францию

Исследование аналитики компании проводили по случаю Дня эмодзи.

На основе сообщений, которые фанаты футбола отправляли друг другу в Яндексе специалисты выяснили, что любимой иностранной сборной российских болельщиков на ЧМ-2018 стала команда из Сербии. Большая часть граждан РФ болела за французскую сборную.

Пользователи в ходе соревнований отправили более ста миллионов эмодзи. Активнее всего переписка шла во время игр российской сборной. Финальный матч Франция-Хорватия занял лишь пятое место по количеству отправленных эмодзи.

Помимо сборной России, в топ-5 граждан РФ вошли команды Сербии, Японии, Колумбии и Франции. Меньше всего болели за футболистов из Польши, Австралии и Саудовской Аравии.

Больше всего улыбающихся эмодзи пользователи отправили во время матча Россия-Саудовская Аравия, злых — в ходе игры с Уругваем. Также больше всего гневных сообщений отправлено после гола Домагоя Виды на 101-й минуте матча РФ-Хорватия.