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15:47   17 Июля 2018
Россия

Пенсия к 2024 году достигнет двух прожиточных минимумов — Топилин

Пенсия к 2024 году достигнет двух прожиточных минимумов — Топилин

Задача правительства повысить размер пенсии на тысячу рублей в месяц, напомнил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, к 2024 году пенсия достигнет двух прожиточных минимумов. Минтруд установил прожиточный минимум в РФ за первый квартал 2018 года на уровне десяти тысяч рублей. С 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом до 11 тысяч 163 рублей.

Российское правительство 16 июня внесло в Государственную думу пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. С 2019 года возраст выхода россиян на пенсию постепенно повысят. Изменения не коснутся нынешних пенсионеров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #пенсия #топилин
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