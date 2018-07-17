Мы в соц.сетях:
Родители студентов ДВФУ не верят, что инфляция в России составила 50%

Родители студентов ДВФУ не верят, что инфляция в России составила 50%

 Путин посетит Московский урбанистический форум 18 июля

Путин посетит Московский урбанистический форум 18 июля
Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

 Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию
Лавров обсудил с коллегой из ЮАР организацию саммита БРИКС

Лавров обсудил с коллегой из ЮАР организацию саммита БРИКС

У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа

У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа
Родители студентов ДВФУ не верят, что инфляция в России составила 50%

Родители студентов ДВФУ не верят, что инфляция в России составила 50%

 Путин посетит Московский урбанистический форум 18 июля

Путин посетит Московский урбанистический форум 18 июля
Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

 Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию
Лавров обсудил с коллегой из ЮАР организацию саммита БРИКС

Лавров обсудил с коллегой из ЮАР организацию саммита БРИКС

У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа

У нас есть принципы. Российский журналист отказался «держать» Трампа
15:26   17 Июля 2018
Россия

Москва и Подмосковье получат еще около 450 километров наземного метро — Собянин

Москва и Подмосковье получат еще около 450 километров наземного метро — Собянин

Общая протяженность центральных диаметров Московского метрополитена составит 446 километров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

Столичный градоначальник отметил, что наземное метро необходимо строить в связке между Москвой и ближайшими пригородами столицы. По его словам, проектирование уже идет, и в ближайшие годы Москва и Подмосковье получат еще 446 километров наземного метро.

Также мэр отметил, что при этом нельзя забывать и о строительстве новых дорог в столице. «чтобы дороги не приводили в центр, а уходили из центра, обеспечивая комфортную среду для жилья». В целом, озвучил задачу Собянин, регион должен получить 1,3 тысячи километров дорог и одну тысячу километров наземного и подземного метро.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #собянин #метро #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...