Москва и Подмосковье получат еще около 450 километров наземного метро — Собянин

Общая протяженность центральных диаметров Московского метрополитена составит 446 километров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

Столичный градоначальник отметил, что наземное метро необходимо строить в связке между Москвой и ближайшими пригородами столицы. По его словам, проектирование уже идет, и в ближайшие годы Москва и Подмосковье получат еще 446 километров наземного метро.

Также мэр отметил, что при этом нельзя забывать и о строительстве новых дорог в столице. «чтобы дороги не приводили в центр, а уходили из центра, обеспечивая комфортную среду для жилья». В целом, озвучил задачу Собянин, регион должен получить 1,3 тысячи километров дорог и одну тысячу километров наземного и подземного метро.