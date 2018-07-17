Виктории Скрипаль удалось связаться с сестрой Юлией

Сестра пострадавшей в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория связывалась с ней в начале июля. Сестры разговаривали по телефону.

Об этом пишет РИА Новости.

Виктория рассказала, что, по словам Юлии, она долечивается и занимается здоровьем отца, Сергея Скрипаля, который тоже был отравлен. Родственница также добавила, что Юлия читает ее письма, но не отвечает на них. Кроме того, она не звонит. Сама же Виктория призналась, что хотела бы поддерживать связь с родственниками, знать об их здоровье.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта. Лондон выяснил, что экс-полковник ГРУ и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти обвинили в причастности к инциденту Россию, Москва же категорически все отрицает. Оба пострадавших были выписаны из больницы.

Похожий случай случился 4 июля. В городи Эймсбери в больницу попали два человека. Позже было установлено, что они отравились тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая женщина вскоре скончалась.