Медведчук: Встреча Путина и Трампа должна отрезвить Киев

Такое мнение выразил глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе прошедших переговоров обсуждали более глобальные вопросы, чем тема Украины. Киеву нужно осознать это, считает общественник. Встреча глав государств должна стать «отрезвляющим душем» для украинской власти.

По словам Медведчука, Киеву надо уяснить, что никто не намерен решать проблемы урегулирования войны, экономики и геополитики внутри страны. Реализовывать «хотелки» Украины, особенно учитывая интересы Брюсселя и Вашингтона, никто не намерен. Остальные государства действуют, исходя из собственных интересов. Трамп даже не упомянул украинский вопрос во время вступительного выступления.

Глава общественного движения уверен, что Вашингтон не станет отстаивать интересы Киева по мирному решению вопроса на юго-востоке Украины. США подчеркнули, что минские соглашения необходимо выполнять. Следование им зависит не от американской стороны, а от того, как Киев будет вести переговоры с ЛНР и ДНР.

Также Белому дому неинтересен будущий так называемый транзит газа. Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет бороться с РФ за долю рынка при помощи экономических, но не политических средств. Таким образом, строительству «Северного потока-2» ничего не угрожает. Отсюда вырастает угроза для транзита газа через киевскую ГТС. Путин пояснил, что спорные моменты в этой области решит Стокгольмский арбитраж.