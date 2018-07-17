ЦБ увидел перелом в кредитовании малого бизнеса
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина встретилась с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 17 июля.
По ее словам, в кредитовании малого и среднего бизнеса российскими банками произошел перелом, и средние ставки опустились ниже десяти процентов. Два-три года назад кредитование малому и среднему бизнесу сильно просело, поэтому сейчас растет быстрее, рассказала Набиуллина президенту РФ.
«Это неплохо», — отметила глава ЦБ РФ.
Набиуллина объяснила, что впервые ставки вышли на уровень однозначных цифр. Некоторые предприятия получают кредит по чуть меньшим ставкам, другие – по более высоким, но в среднем меньше десяти процентов.
«Очень многое зависит от прозрачности малого и среднего бизнеса», — заключила председатель Банка России.
#Кремль: Встреча с Председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной https://t.co/AgIKwTfuxP pic.twitter.com/uSjY2ayQVB— Президент России (@KremlinRussia) 17 июля 2018 г.