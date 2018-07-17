ЦБ увидел перелом в кредитовании малого бизнеса

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина встретилась с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 17 июля.

По ее словам, в кредитовании малого и среднего бизнеса российскими банками произошел перелом, и средние ставки опустились ниже десяти процентов. Два-три года назад кредитование малому и среднему бизнесу сильно просело, поэтому сейчас растет быстрее, рассказала Набиуллина президенту РФ.

«Это неплохо», — отметила глава ЦБ РФ.

Набиуллина объяснила, что впервые ставки вышли на уровень однозначных цифр. Некоторые предприятия получают кредит по чуть меньшим ставкам, другие – по более высоким, но в среднем меньше десяти процентов.