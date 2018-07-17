Кудрин: Москва и Подмосковье создают 26 процентов ВВП страны

Во вторник проходит Московский урбанистический форум, в рамках которого выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, Москва и Петербург к 2035 году составят около 40 процентов ВВП России. На данный момент столица и Подмосковье составляют 26 процентов ВВП страны. Если к этому показателю прибавить Петербург и Ленобласть, получится около 32 процентов. Более того, с каждым годом эти агломерации наращивают свою долю в экономике России. 15 лет назад этот показатель составлял всего 25 процентов.

Кудрин выразил надежду, что правительство страны поспособствует созданию большего количества горизонтальных связей между регионами. В таком случае при росте ВВП России на 3-3,5 процента эти регионы будут расти на четыре процента. Все это создаст новые возможности для страны.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что перспективы для формирования новых экономических центров есть в Екатеринбурге, Казани и других крупных городах.