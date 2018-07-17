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15:04   17 Июля 2018
Россия

ЦБ рекомендовал водителям получать бумажные ПТС при оформлении ОСАГО

ЦБ рекомендовал водителям получать бумажные ПТС при оформлении ОСАГО

При оформлении электронного паспорта транспортного средства (ПТС) водителям следует заодно получать и справку на бумажном носителе для заключения договора ОСАГО. Такая рекомендация содержится в письме Центробанка РФ страховщикам.

В письме отмечается, что страхователи обязаны при заключении договора ОСАГО предоставлять документ о регистрации транспортного средства. Как напоминает регулятор, с 1 июля началась выдача электронных ПТС. Наряду с этим предусмотрена выдача владельцам автомобилей выписки из электронного ПТС на бумажном носителе, пока страховые компании не наладят систему в электронном формате с АО «Электронный паспорт».

Там же ЦБ разъяснил, как правильно заполнять заявление о заключении договора ОСАГО в связи с изменениями в порядке оформления государственной регистрации юридических лиц. ФНС вместо свидетельства о записи в ЕГРЮЛ теперь выдает лист записи в этот реестр. Поскольку содержательно порядок подтверждения факта записи остался прежним, а изменилась только его форма, данные о свидетельстве в ОСАГО можно не указывать.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #центробанк #общество #осаго #птс
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