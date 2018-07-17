ЦБ рекомендовал водителям получать бумажные ПТС при оформлении ОСАГО

При оформлении электронного паспорта транспортного средства (ПТС) водителям следует заодно получать и справку на бумажном носителе для заключения договора ОСАГО. Такая рекомендация содержится в письме Центробанка РФ страховщикам.

В письме отмечается, что страхователи обязаны при заключении договора ОСАГО предоставлять документ о регистрации транспортного средства. Как напоминает регулятор, с 1 июля началась выдача электронных ПТС. Наряду с этим предусмотрена выдача владельцам автомобилей выписки из электронного ПТС на бумажном носителе, пока страховые компании не наладят систему в электронном формате с АО «Электронный паспорт».

Там же ЦБ разъяснил, как правильно заполнять заявление о заключении договора ОСАГО в связи с изменениями в порядке оформления государственной регистрации юридических лиц. ФНС вместо свидетельства о записи в ЕГРЮЛ теперь выдает лист записи в этот реестр. Поскольку содержательно порядок подтверждения факта записи остался прежним, а изменилась только его форма, данные о свидетельстве в ОСАГО можно не указывать.