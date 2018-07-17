Родители студентов ДВФУ не верят, что инфляция в России составила 50%

Крупнейший вуз Дальнего Востока поднял цены на обучение. Ректорату грозят митингами.

Каникулы в самом разгаре, но скандалы в крупнейшем вузе Дальнего Востока не утихают. В ДВФУ увольняют персонал и повышают цены на довузовское обучение. Родители отвечают петициями и митингами.

Виноватых нет

Кампус Дальневосточного университета, образованного в 2011 году слиянием четырех вузов, располагается на острове Русский, мост на который построили к АТЭС-2012. Кроме того открыты восемь филиалов ДВФУ в городах Приморского края: Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Дальнегорске, Дальнереченске, Находке, Уссурийске и Хакодате. В систему образования входят девять направлений, в которых создана двухуровневая система «школа — кафедра».

Впервые о проблемах университета вслух заговорили летом 2017 года. Речь шла о сокращении бюджетных мест и «оптимизации» филиалов. Проректор по учебной части Андрей Шушин успокаивал, мол, из года в год снижают контрольные цифры приема на бюджетные места, но виновато министерство образования. Именно оно определяет перечень специальностей для госфинансирования, а не университет. Да и о филиалах беспокоится нечего.

«Никто не ставит вопрос о закрытии филиалов ни в Дальнегорске, ни в Дальнереченске, но мы вынуждены осуществлять перезагрузку их деятельности. Работаем, думаем, как из этой ситуации выходить», — объяснялся Шушин.

К делу подключили местных депутатов: Александра Ролика, Владимира Беспалова и Игоря Чемериса. Те грозили обратиться в прокуратуру Приморского края и к министру образования и науки РФ. Правда, как будто никто так ничего и не сделал.

Оптимизация грядет

Ровно через год родители студентов снова начинают жаловаться на ДВФУ: ректорат во главе с Никитой Анисимовым идет на кардинальные методами – чисткой кадров и повышением стоимости довузовского образования.

По данным Федерального агентства новостей (ФАН) по программе оптимизации собираются уволить более 330 человек до конца 2019 года. Часть преподавательского состава уже лишилась рабочих мест, и университет не собирается останавливаться. Первая волна увольнений может коснуться обслуживающего персонала: уборщиков, дворников. Но и это только начало. Возможно, уже под вторую волну «оптимизации» попадут более 100 специалистов по учебно-методической работе. До оптимизации количество преподавателей составляло более 2 000 человек. А сейчас должно сократиться на 5%.

Проректор по общим вопросам Алексей Кошель убеждает корреспондента ИА «Политика Сегодня», что никакого централизованного сокращения преподавателей нет. Наоборот, идет набор новых специалистов на конкурсной основе.

«Сейчас политика университета направлена на сохранение преподавательского состава, —говорит Кошель. — И если преподаватель уходит, то только из-за контракта, который университет решил не продлевать».

По сведениям СМИ, слова расходятся с делами. Схема проста: количество студентов сокращается, а значит и количество преподавателей. Контракты закончатся, и специалисты уйдут, но их ставки останутся. На них просто объявят конкурс, который никто не пройдет.

Еще одной жертвой оптимизации ДВФУ может стать и филиал в Артеме. На данный момент там работают всего 20 человек. Кошель объясняет это прекращением набора студентов с 2016.

«Артем расположен недалеко от Владивостока, в котором множество других образовательных программ. Наш филиал их только дублирует. В других учебных заведениях цифры гораздо лучше»,— говорит Кошель.

Он акцентирует внимание на том, что дело не в оптимизации, а в отсутствии прибыли от филиала. После выпуска последних учеников, вопрос о его судьбе будет вынесен на Наблюдательный Совет. Возможно, уже через два года в Артеме больше не будет ДВФУ.

Но пока это только планы, а вот цены за обучение повысили уже сейчас. 25 июня вышел приказ № 12-13-1233 «О стоимости обучения по программам довузовскогообразования в ДВФУ». Согласно приказу цена выросла до 160 000 рублей за год. Несколько лет назад в некоторых филиалах показатель не не превышал 100 000 рублей. При этом в мае университет уверял, что стоимость изменится только на величину инфляции (не более 4% по сравнению с 2017-2018 учебным годом). К несчастью для родителей, это не так.

Алексей Кошель объясняет, цены изменились только с учетом инфляции. С 2017 года университет начал делать строгий аудит, результаты которого его не обрадовали.

«Мы долгие годы не делали перерасчет, и оказалось, что многие филиалы были убыточны, — оправдывает повышение проректор. — Но повторяю: цены на следующий учебный год составлены только с учетом инфляций».

Примерно тоже самое и в официальном заявлении ДВФУ: «Сегодня деятельность по довузовскому образованию убыточна для ДВФУ. В 2018 году прогнозируется убыток в 60 миллионов рублей. Основная статья расходов в учреждениях — заработная плата преподавателей. Она, согласно распоряжению правительства РФ от 30 апреля 2014 года, должна составлять 100% от средней по региону. За последние три года заработная плата преподавателей в довузовских учреждениях ДВФУ выросла на 34% при сохранении стоимости образовательных услуг на прежнем уровне, с поправкой на инфляцию. Для того чтобы уже по итогам 2018 года уравнять доходы и расходы довузовскихучреждений ДВФУ, принято решение повысить стоимость обучения в них, но только для вновь заключаемых договоров — при поступлении и при переходе на новую ступень обучения».

Но это не поможет родителям оплатить так заметно выросшую стоимость обучения. После публикации приказа некоторые родители снова обратились в краевую администрацию и прокуратуру. Но, как и в прошлом году, ответа не получили.

Университет не красит

Лия Денисова, мама ученика гимназии ДВФУ, видит совершенно другой рост цен. В обращение к президенту РФ она объясняет, что стоимость за обучение подняли «на 50%, а не на 4%».

«А ведь данное повышение все родители считают необоснованным, так как очень многое мы делаем сами, ремонтируем классы, покупаем необходимое оборудование, а ДВФУ нам даже не смог отремонтировать видеопроектор, купленный на наши деньги. В школе даже нет электронного дневника, говорят, что на это нет средств, а ведь это федеральный стандарт. Мы не видим, что наши деньги вкладываются в гимназию, а наоборот, только выкачиваются», — пишет Денисова.

После потока гневных сообщений родителей ректорат предложил значительно снизить стоимость. Правда, за небольшую услугу.

«Хотя обещали, что значительного повышения цен не будет, если мы сотрем все негативные посты про них и прекратим родительский бунт. Мы слово сдержали, а они— нет!!! » — рассержены родители в социальных сетях.

Может митинг поможет?

Уже позже появилась петиция, где родители обращаются к министерству образования и науки, президенту России, премьер-министру и председателям Госдумы и Совета Федерации. Родители студентов и учеников, преподаватели требуют «снять ректора и команду приглашенных руководителей Дальневосточного федерального университета». Создала петицию Мария Малкова — мама одного из учеников гимназии ДВФУ – ее подписали 1 481 человек.

Пока ответа нет, родители и преподаватели решили действовать своими силами. В начале июля родители 9 класса гимназии ДВФУ и преподаватели подали прошение на проведение 13 июля пикета «против повышения стоимости обучения в университетском комплексе гимназии ДВФУ, и в защиту преподавателей, попавших под «оптимизацию».

«Будущее детей зависит от нас!» — такую позицию занимают родители.

ДВФУ официальной информации о готовящемся пикете не получал. Но для университета это дело привычное. Весной 2017 года родители и преподаватели уже выходили на митинг, но тогда причиной стало закрытие филиала в Артеме. Учебное заведение, конечно, продолжило работу, но и набор новых учеников остановило. Если после первой акции протеста жители города не смогли полностью решить проблему с филиалом ДВФУ, даст ли другой результат второй?

«Политика Сегодня» продолжит следить за событиями в университете.