Поклонская предпочла Крым крестному ходу в память о Николае II?

В шествии, приуроченному к столетию гибели семьи последнего русского царя, участвовали более ста тысяч человек.

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, известная трепетным отношением к последнему российскому императору Николаю II, пропустила крестный ход в память царской семьи в Екатеринбурге, приуроченный к столетию гибели царской семьи.

В ночь на 17 июля более 100 тысяч человек прошли от построенного на месте убийства Романовых Храма-Крови в Екатеринбурге до Ганиной Ямы, куда сбросили останки царской семьи. В этом году исполняется ровно 100 лет со дня расстрела семьи последнего российского императора и их приближенных. Крестный ход возглавил глава РПЦ патриарх Кирилл, также в нем участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В прошлом году Наталья Поклонская прошла в колонне верующих с иконой Николая II (в 2000 году РПЦ причислила семью последнего русского царя к лику святых). Тогда на своей странице «ВКонтакте» депутат написала, что считает «своим долгом и большой честью для каждого» участие в крестном ходе до Ганиной Ямы.

Почему парламентарий пропустила нынешнюю значимую дату, выяснить у самой Поклонской не удалось - ее телефон для журналистов сейчас все чаще вне зоны доступа. Помощник депутата Поклонской затруднился назвать точную причину, отметив, что «это ее личное дело».

«Тут ничего не могу сказать. Это ее личное дело, возможно, были какие-то свои планы. Тем более она как депутат обязана присутствовать на пленарном заседании Госдумы, которое состоялось во вторник», — пояснил помощник корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

К слову, сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект об установлении новой памятной даты России. 19 апреля предлагается отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи ( в 1783 году).