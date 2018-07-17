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15:09   17 Июля 2018
Россия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве выбирать дату и время брака

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве выбирать дату и время брака

Заседание Госдумы одобрило проект о возможности самостоятельного выбора граждан даты и времени бракосочетания, при условии подачи заявления в определенные временные рамки.

Законодательная инициатива предусматривает внесение поправок в Семейный кодекс и федеральный закон № 14Э-ФЗ. Если желающие пожениться граждане подадут заявление с просьбой о регистрации минимум за месяц до торжества и максимум за год, то они имеют право самостоятельно выбрать день и время бракосочетания. 

Авторы проекта объяснили, что данная мера необходима для того, чтобы появилась возможность регулировать загруженности органов ЗАГС, а также, чтобы молодожены могли подобрать удобное время проведения праздничной процедуры. В данный момент браки регистрируют исключительно через месяц после подачи документов.

При этом закон поспособствует антикоррупционной деятельности, поскольку теперь граждане смогут сами выбрать подходящую дату. Коррупция, действительно, развита в органах ЗАГС, поскольку не все успевают подать заявление в срок необходимого дня регистрации.

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Автор: Екатерина Розина
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